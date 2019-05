Polizei Düren

POL-DN: Werkzeuge gestohlen

Jülich/Inden (ots)

Auf Werkzeug hatten es Diebe abgesehen, die in einen Baucontainer in Jülich und in einen Transporter in Inden-Lamersdorf eingebrochen sind.

Der Container, der in der Rurauenstraße in Jülich stand, wurde im Zeitraum zwischen Freitag, 16:25 Uhr, und Montag, 06:40 Uhr, aufgebrochen. Eine größere Anzahl an Werkzeugen wurde daraus entwendet.

An dem Transporter, der in Mittelstraße geparkt war, wurde zwischen 02:45 Uhr und 06:30 Uhr am Montag sowohl die Heck- als auch eine Seitenscheibe eingeschlagen. Im Inneren deponierte Werkzeuge wurden gestohlen. Der Gesamtschaden beider Taten liegt bei knapp 25000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

