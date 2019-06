Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beschädigte Bushaltestelle Spaldinger Straße (33-0306)

Speyer (ots)

03.06.2019

Der Polizei Speyer wird durch einen Zeugen telefonisch mitgeteilt, dass er über einen Facebookeintrag mitbekommen habe, dass eine Bushaltestelle in der Spaldinger Straße / Einmündung Eichenweg beschädigt worden sei. Die überprüfende Streife konnte vor Ort feststellen, dass unbekannte Täter ein Glaselement der Bushaltestelle beschädigt hatten und hierdurch ein Schaden von ca. 500EUR entstanden sein dürfte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

