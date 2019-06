Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei unwetterbedingte Verkehrsunfälle

Bild-Infos

Download

Maxdorf (ots)

Am Montag, den 03.06.2019 kam es aufgrund des Unwetters am Nachmittag zu zwei Verkehrsunfällen. Ein Fahrzeugführer kann sein Fahrzeug auf der L527 in Fahrtrichtung Maxdorf, aufgrund Aquaplaning und schlechter Sicht, nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt auf ein Fahrzeug auf. Der Schachschaden wird auf ca. 3500 EUR geschätzt.

An der Einmündung Liebigstraße / Hüttenmüllerstraße in Maxdorf kann ein Fahrzeugführer den Fahrbahnverlauf nicht mehr erkennen und übersieht eine bepflanzte Verkehrsinsel. Hierbei wird das Fahrzeug beschädigte. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

In beiden Fällen wird niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Maxdorf

PHK Schwertfeger

Telefon: 06237-934-1100

E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell