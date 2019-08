POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Holdorf/Grandorf- Brand eines Radladers Am Samstag, 24.08.2019, 09.00 Uhr, geriet ein Radlader, der zuvor benutzt und in einer Scheune abgestellt wurde, aus ungeklärter Ursache in Brand. Es enteht ein Fahrzeugschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die FF konnte den Fahrzeugbrand unter Kontolle bringen. Nach Aussage des Ortbrandmeisters entstand kein Gebäudeschaden.

Neuenkirchen-Vörden- Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 23.08.2019, gegen 14:55 Uhr befuhr ein 41-jähriger aus Neuenkirchen mit einem VW Golf die Straße Hörsten in Richtung Industriegebiet. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte der Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis vorlegen, so dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheit im Verkehr Am 23.08.2019 gegen 17:45 Uhr wird auf der Straße Astrup ein 50-jähriger Motorrollerfahrer aus Neuenkirchen-Vörden angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ist starker Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Visbek -Verstoß Pflichtversicherungsgesetz- Am 24.08.2019; 20:20 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Visbeker mit seinem PKW die Hauptstraße in Visbek, obwohl der Versicherungsschutz für sein Fahrzeug bereits seit längerem erloschen war. Es folgte neben der Untersagung der Weiterfahrt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Damme- Verkehrsunfall Am 24.08.2019 gegen 23:55 Uhr ist es auf der Holdorfer Straße in Damme zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 24-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte ist in Fahrtrichtung Holdorf gefahren und beabsichtigte nach links auf die Gramker Straße abzubiegen. Dabei übersieht er den entgegenkommenden Pkw eines 39-jährigen Mannes aus Damme. Es kommt zum Zusammenstoß. Beide Pkw sind nicht mehr fahrbereit. Es wird niemand verletzt. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 13.000EUR.

