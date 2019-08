Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme - Brand einer Altpapiertonne und eines Rollwagens mit Leergut

Am Sonntag, 25. August 2019, um 01.15 Uhr entdeckte ein Zeuge an der Gartenstraße eine brennende Altpapiertonne und konnte den Brand löschen. Hierdurch wurde eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Wohn- und Mehrfamilienhäuser verhindert. Die Ermittlungen zur Ermittlung der Brandursache wurden aufgenommen. Ein weiterer Brand wurde Am Sonntag, um 01.40 Uhr an der Großen Straße gemeldet. Hier war ein Rollwagen mit Leergutkisten auf unbekannte Art und Weise in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Damme löschte das Feuer, so dass auch hier eine Ausbreitung auf ein nahegelegenes Carport verhindert werden konnte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00.

Vechta - Versuchter Aufbruch eines Fleischautomaten

Zwischen Samstag, 24. August 2019, 20.00 Uhr und Sonntag, 25. August 2019, 06.00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter einen Fleischautomaten in der Straße Westmark aufzubrechen. Es gelang dem Täter nicht Diebesgut zu erlangen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

