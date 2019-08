Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Gefahrgut ausgetreten

Oberkirch (ots)

Zu einem großen Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstagmittag auf dem Parkplatz eines Bauzentrums in Oberkirch. Beim Entladen eines Lkws wurde gegen 11:30 Uhr ein Behältnis beschädigt, welches mit einem als Gefahrgut geltendes Granulatgemisch gefüllt war. In Folge dessen mussten neben 29 Mann der Feuerwehr Oberkirch, auch 20 Mann des Gefahrgutzugs der Feuerwehr Kehl anrücken um das ausgetretene Granulat zu sichern. Nachdem die Gefahr beseitigt werden konnte, wurden drei Mitarbeiter des Bauzentrums vorsorglich zur Untersuchung in das örtliche Klinikum gebracht. Alle drei konnten aber die Arbeit kurz darauf wieder aufnehmen. /gü

