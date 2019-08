POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 21.08.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Mann wurde niedergeschlagen - aus Eifersucht? - Offenbach

(aa) Polizeibeamte nahmen am frühen Mittwoch in der Waldstraße zwei Männer vorläufig fest, die gegen 0.55 Uhr auf dem Gehweg in Höhe der Hausnummer 92 einen 41-Jährigen zu Boden geschlagen haben sollen. Nach ersten Erkenntnissen ging es in dem Streit um eine Frau und Eifersucht. Der 41-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die 22 und 37 Jahre alten Verdächtigen mussten für die polizeilichen Maßnahmen mit auf die Wache des 1. Reviers und wurden anschließend entlassen. Auf beide kommt ein Strafverfahren zu.

2. Diebe stahlen blauen Mercedes Sprinter - Offenbach

(fg) Ein blauer Mercedes Sprinter verschwand in der Nacht zum Dienstag von seinem Parkplatz in der Krafftstraße. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 12 geparkt. Am Sprinter waren OF-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 82 angebracht. Nach ersten Erkenntnissen liegt die Tatzeit zwischen Montagabend, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Transporters machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Einbruch in Bäckerei - Neu-Isenburg

(fg) Am frühen Mittwochmorgen brachen Unbekannte in eine Bäckerei in der Frankfurter Straße (140er-Hausnummern) ein und rissen sich die Ladenkasse unter den Nagel. Zwischen 1 und 4.20 Uhr hatten die Eindringlinge die Schiebetür aufgehebelt. Anschließend begaben sie sich in den Verkaufsraum, durchsuchten diesen und flohen letztlich mit ihrer Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

4. Einbrecher hinkte nach Sprung aus dem Fenster - Seligenstadt

(aa) Ein etwa 1,60 Meter großer Einbrecher war am Dienstagabend in Klein-Welzheim unterwegs. Dabei nutzte er gegen 20.30 Uhr in der Taunusstraße ein zum Lüften geöffnetes Fenster für den Einstieg in ein Einfamilienhaus. Dies hörten allerdings die Bewohner und ertappten den schmalen Mann, der eine hellgraue Kapuzenjacke trug. Der Täter sprang ohne Beute zu machen aus dem Fenster und flüchtete in Richtung Spessartstraße. Vermutlich verletzte er sich durch den Sprung, denn er hinkte. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

