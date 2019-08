POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 19.08.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Unfallflucht: Kind wurde verletzt - Polizei sucht Zeugen! - Heusenstamm

(aa) Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise zu einem Unfall am Freitagmorgen in der Kolpingstraße; während eine junge Fahrradfahrerin stürzte und sich verletzte, flüchtete der oder die Fahrer/in in einem hellen Fahrzeug. Gegen 7.30 Uhr war das Auto (SUV-ähnlich) nach rechts in die Kolpingstraße eingebogen und direkt auf die entgegenkommende 11-jährige Radlerin zugefahren. Das Mädchen wich nach rechts aus und stürzte. Dabei erlitt die Schülerin aus Heusenstamm Schürfwunden und Prellungen. Der Verursacher jedoch, der ein schwarzes Kapuzenoberteil trug, fuhr weiter, ohne sich um das Kind zu kümmern. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Unfallflucht in der Königsberger Straße: Zettelschreiber bitte melden! - Obertshausen

(aa) Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Freitag, den 9. August, gegen 16.30 Uhr, auf dem Parkplatz des HIT-Marktes ereignet hat, bittet die Polizei den Zeugen, der an dem angefahrenen VW Golf einen Zettel mit dem Kennzeichen des mutmaßlichen Verursachers hinterließ, sich zu unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Polizei bittet um Hinweise: Zwei Radler stießen zusammen - einer schwer verletzt - einer haute ab - Hanau

(aa) Am Freitagabend stießen bei einem Unfall auf der Auheimer Straße zwei Fahrradfahrer zusammen; während beide stürzten und ein 56-Jähriger schwer verletzt wurde, flüchtete der andere. Dieser Radler ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß, hatte sehr kurze schwarze Haare und war mit einem Kurzarmhemd sowie einer hellen Jeanshose bekleidet. Er war mit einem Mountainbike in Richtung Innenstadt unterwegs. Gegen 21.15 Uhr kamen sich beide auf dem Radweg entgegen und stießen in Höhe der Hausnummern 2 bis 8 zusammen. Der 56-Jährige erlitt unter anderem eine Kopfplatzwunde und zwei gebrochene Finger. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten um Hinweise zu dem gesuchten Radfahrer unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Wer sah die Unfallflucht? - Bruchköbel

(aa) Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte am Freitagnachmittag in der Römerstraße einen auf dem Penny-Markt-Parkplatz abgestellten Opel Corsa und machte sich trotz des entstandenen Heckschadens davon. Der Unfall passierte zwischen 15 und 15.15 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Festnahme: Versuchter Pkw-Diebstahl - Erlensee

(aa) Polizeibeamte nahmen am frühen Montag in der John-F.-Kennedy-Straße einen 33-Jährigen vorläufig fest, der sich nun wegen Verdachts des versuchten Pkw-Diebstahls verantworten muss. Gegen 1.40 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass betrunkene Männer in einem geparkten blauen Auto sitzen würden. Die Streife traf kurz darauf den 33-jährigen Verdächtigen in dem Audi an; am Fahrzeug war die Frontscheibe beschädigt, im Inneren waren die Hebel für Blinker und Scheibenwischer sowie der Rückspiegel herausgerissen. Der Verdächtige aus Erlensee blieb nach den polizeilichen Maßnahmen zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Feuer im Restaurant: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise - Schöneck/Oberdorfelden

(aa) Polizei und Feuerwehr rückten am frühen Montagmorgen zu einem Feuer in die Falltorstraße aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus dem Schaufenster eines Restaurants; der Brand wurde schnell gelöscht. Die Kriminalpolizei geht nach der ersten Spurensuche von vorsätzlicher Brandstiftung aus und die Beamten schätzen den Schaden auf mindestens 100.000 Euro. Personen waren nicht im Gebäude und nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Brandursachenermittler suchen Zeugen, die zwischen Mitternacht und 4 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 erbeten.

Baum stürzte auf Mazda - 75-jährige Beifahrerin leicht verletzt - Biebergemünd/Bieber

(fg) Am Sonntagabend war ein 77 Jahre alter Mann gemeinsam mit seiner 75 Jahre alten Ehefrau gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 889 von Bayern kommend in Richtung Bieber unterwegs; zu diesem Zeitpunkt herrschte ein starkes Gewitter mit extremen Winden, weshalb der Stamm eines Baumes abbrach und auf die K 889 fiel. Die Baumkrone traf den Wagen, der sich in Höhe einer Gaststätte befand, im Dachbereich und drückte dieses sowie die Windschutzscheibe nach unten. Die auf dem Beifahrersitz befindliche Frau wurde hierbei leicht verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Auch die Beamten der Polizeiautobahnstation in Langenselbold waren auf den Autobahnen 3, 661 sowie der 66 im Dauereinsatz. Ein 42-Jähriger geriet auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda kurz vor der Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster bei Starkregen ins Schleudern und prallte zunächst gegen die linke Schutzplanke. Anschließend rutschte der Mercedes GLE über beide Fahrstreifen, kollidierte mit der rechten Schutzplanke und blieb auf dem Seitenstreifen diagonal zur Fahrtrichtung stehen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 42-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1 Promille. Der Mann musste mit zur Wache kommen und eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Alleinunfall ereignete sich gegen 19.25 Uhr. Während der polizeilichen Maßnahmen, die bis 21 Uhr andauerten, wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

