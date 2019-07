Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radarkontrollen: 172 Fahrer zu schnell

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstagvormittag an der Landstraße 401 in Höhe der Eselsfürth an der Einmündung zur Landstraße 395 nach Enkenbach-Alsenborn in beide Fahrtrichtungen (Kaiserslautern und Mainz) Radarkontrollen durchgeführt. Im überwachten Straßenabschnitt ist eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde zulässig. Insgesamt 1.910 Fahrzeuge wurden gemessen. 172 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs. Hiervon müssen 156 Fahrer mit einem Verwarnungsgeld rechnen. Gegen 16 Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. |erf

