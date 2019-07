Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 656/ B 37/ Rhein-Neckar-Kreis: Einstündige Sperrung der BAB 656 in Richtung Mannheim ab 12 Uhr

BAB 656/ B 37/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Heute Morgen gegen 02.30 Uhr verfuhr sich ein Schwerlasttransporter. Dieser fuhr auf die Bundesautobahn 656 anstatt am Autobahnkreuz Walldorf auf die Bundesautobahn 6. Der Transporter musste zunächst in einem Baustellenbereich geparkt werden, es kam in der Nacht zu Verkehrsbehinderungen.

Der Schwerlasttransporter wird nun gegen 12 Uhr auf aus dem Baustellenbereich rückwärts auf seine ursprüngliche Route geführt.

Der Verkehr der Bundesstraße 37/ Bundesautobahn 656 in Richtung Mannheim wird deshalb ab 12 Uhr an der Ausfahrt Wieblingen-Rittel abgeleitet. Außerdem wird die Abfahrt der Bundesautobahn 5 in Richtung Mannheim, auf die BAB 656 ebenfalls gesperrt.

Die Sperrungen und Ableitungs-/ Umleitungsmaßnahmen sollen etwa eine Stunde andauern.

