Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Streit zwischen Autofahrern - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einem Streit zwischen einem Autofahrer und einer Autofahrerin am Samstagmittag, 21.09.2019, in Grenzach-Wyhlen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 16:20 Uhr soll es zu einem lautstarken Disput zwischen einer 32 Jahren alten Frau und einem bislang unbekannten Mann in der Markgrafenstraße gekommen sein. Diesem vorausgegangen war das verkehrswidriges Verhalten des Mannes, der die Frau rechts über eine Bushaltestelle überholt und dann ohne Grund mehrmals abrupt ausgebremst haben soll. Die Frau hupte, es kam zum Streitgespräch über die geöffneten Fenster, worauf der Mann durch eine Geste beiliegend wurde. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen bittet Zeugen des Vorfalls sich dort zu melden (Kontakt 07624 9890-0).

