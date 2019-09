Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kind wird beim Überqueren der Fahrbahn von anfahrenden Pkw erfasst

Lüdenscheid (ots)

Am heutigen Freitag, gegen 12:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind am Bräuckenkreuz. Nach bisherigen Erkenntnissen lief das 12 jährige Mädchen bei Rot zeigender Ampel über die Fahrbahn (Richtung Hochstraße), um den auf der anderen Fahrbahnseite stehenden Bus noch zu erreichen. Hierbei wird sie von einem 82 jährigen anfahrenden Lüdenscheider Pkw Fahrer erfasst und leicht verletzt. Das Kind wird mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

