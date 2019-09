Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebe erwischt - Korrektur zur gelöschten Meldung v. 13.09./13.02 Uhr

Lüdenscheid (ots)

Am Mittwoch gingen der Polizei gleich zwei mutmaßliche Ladendiebe ins Netz, denen gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen wird.

Mitarbeiter einer Drogerie an der Wilhelmstraße erwischten um 14.10 Uhr einen Ladendieb. Er hatte drei Konsolen-Spiele an der Kasse vorbei aus dem Laden getragen. Der Sicherheitsdienst hielt ihn fest und fixierte ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten am Boden. Die Polizei nahm den Mann zunächst unter dem Vorwurf des gewerbsmäßigen Diebstahls fest. Wie sich herausstellte, wurde er bereits bei Diebstählen hochwertiger Waren beobachtet. Er wurde beobachtet, konnte allerdings nicht festgehalten werden. Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Ladendieb um einen 34-jährigen Mongolen mit Wohnsitz im Oberbergischen Kreis handelt. Ein Haftrichter erließ am Donnerstag Haftbefehl.

Am Mittwoch kurz nach 19 Uhr konnte der Sicherheitsdienst des Stern-Centers einen weiteren mutmaßlichen Ladendieb festhalten. Er war in den vergangenen Tagen mehrmals beim Diebstahl aufgefallen, konnte jedoch nicht aufgegriffen werden. Diesmal konnte der Tatverdächtige der Polizei übergeben werden. Es handelt sich um einen 39-jährigen Syrer. Er wurde nach der eindeutigen Identitätsfeststellung freigelassen.

