POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Dienstag, 16.04.2019

1. Jugendlicher angegriffen - Musikbox gestohlen, Friedrichsdorf, Seulberg, Am Zollstock, Montag, 15.04.2019, 16:20 Uhr

(jn)Einem 16-jährigen Jugendlichen aus Friedrichsdorf ist am Montagnachmittag seine Musikbox gestohlen worden, nachdem er im Bereich des Friedrichsdorfer Bahnhofes von einem bislang unbekannten Täter angegriffen wurde. Ersten Ermittlungen zufolge hielt sich der 16-Jährige gemeinsam mit zwei Freunden gegen 16:20 Uhr im Bereich der Straße "Am Zollstock" im Friedrichsdorfer Stadtteil Seulberg auf. Hier sei das Trio dann von einem jungen Mann verbal provoziert und im weiteren Verlauf auch körperlich angegriffen worden. Dabei soll der 16-Jährige ins Gesicht geschlagen und auch getreten worden sein, wodurch der Geschädigte stürzte und sich leicht verletzte. Der Räuber, der als ca. 16 bis 17 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben wurde, habe sich dann die Musikbox seines Opfers geschnappt und sei in Richtung Bahnhof davongelaufen. Darüber hinaus soll der Täter schlank und osteuropäisch ausgesehen haben sowie ein schwarzes Basecap ohne Aufschrift, eine blaue Trainingsjacke mit grauem Muster und eine dunkle Trainingshose getragen haben. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg führt die Ermittlungen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

2. Autoknacker machen Beute, Königstein im Taunus, Sonnenhofstraße, Freitag, 12.04.2019, 20:00 Uhr bis Montag, 15.04.2019, 11:00 Uhr

(jn)Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes hatten es Autoknacker auf einen Audi in Königstein abgesehen. Die bislang unbekannten Täter schlugen zwischen Freitagabend und Montagvormittag die Seitenscheibe des auf einem Parkplatz in der Sonnenhofstraße abgestellten Pkw ein und bauten den Airbag des Wagens aus. Zudem ließen die Langfinger auch ein mobiles Navigationssystem aus dem Fahrzeuginnenraum mitgehen. Der Gesamtschaden wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt. Die AG Pkw der Bad Homburger Kriminalpolizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0.

3. Bagger wird Ziel von Vandalismus, Friedrichsdorf, Köppern, Brückenweg, Freitag, 12.04.2019, 14:00 Uhr bis Montag, 15.04.2019, 08:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Freitagmittag und Montagmorgen haben unbekannte Täter ihre überschüssige Energie an einem Bagger im Friedrichsdorfer Stadtteil Köppern ausgelassen. Die Vandalen betraten ein Baustellengelände im Brückenweg und zerstörten zwei Scheiben der Baumaschine durch Steinwürfe. Zudem rissen die Unbekannten einen Luftfilterdeckel ab und verbogen einen Spiegel. Der Gesamtschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Ermittlungsgruppe der Bad Homburger Polizei unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

4. Mann von eigenem Pkw erfasst und schwer verletzt, Kronberg im Taunus, Bahnhofstraße, Montag, 15.04.2019, 14:53 Uhr

(jn)Mit schweren Verletzungen ist ein 64-jähriger Mann gestern Nachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er von seinem eigenen Pkw erfasst wurde. Um 14:53 hatte der 64-Jährige sein Dienstfahrzeug am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße abgestellt und seinen Pkw verlassen. Sekunden später bemerkte er, dass sich sein Wagen selbstständig in Bewegung gesetzt hatte, woraufhin er versuchte, Schlimmeres zu verhindern, indem er die Fahrzeugtür öffnete. Statt die Bremse zu betätigen verlor er das Gleichgewicht, stürzte und wurde von einem Hinterrad des Pkw überrollt. Der Ford rollte die Bahnhofstraße weiter herunter, geriet auf den linksseitig verlaufenden Bürgersteig und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Letztendlich kam das Fahrzeug etwa 20 Meter später nach der Kollision mit einem Stromkasten und einem Baum zum Stehen. Der Verletzte musste nach einer medizinischen Versorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

5. Zugmaschine gerät auf Gegenfahrbahn, Glashütten, Oberems, Hauptstraße, Montag, 15.04.2019, 12:35 Uhr

(jn)Bei dem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw und einer Zugmaschine ist am Montagmittag in Glashütten ein erheblicher Gesamtschaden entstanden. Ermittlungen an der Unfallstelle und mehreren Zeugenaussagen zufolge befuhr ein 81-jähriger Mann aus Waldems um 12:35 Uhr mit seinem Zugfahrzeug die Hauptstraße im Ortsteil Oberems, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier stieß er dann zunächst mit einem entgegenkommenden Ford zusammen, der am linken hinteren Bereich beschädigt wurde. Kurz darauf kollidierte der 81-Jährige noch mit einem entgegenkommenden VW Transporter, der dabei an der linken Fahrzeugfront beschädigt wurde. Erfreulicherweise wurde niemand verletzt, gleichwohl entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Den Angaben des Unfallverursachers zufolge sei er aus bislang nicht bekannten Gründen am Steuer kurz eingeschlafen.

6. Fahranfänger kommt mit Motorrad von Fahrbahn ab, Schmitten, Landesstraße 3004, Montag, 15.04.2019, 18:39 Uhr

(jn)Ein 17-jähriger Hattersheimer ist am Montagabend nach einem Motorradunfall ambulant in einem Krankenhaus behandelt worden. Um 18:39 Uhr war der Fahranfänger mit seinem Leichtkraftrad auf der L3004 aus Richtung Hegewiese kommend in Fahrtrichtung Schmitten unterwegs, als er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Zweirad verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Bei dem Sturz zog sich der junge Mann oberflächliche Verletzungen zu, die einer medizinischen Behandlung bedurften. An dem Motorrad des Herstellers Piaggio entstand Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro.

