POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 14.04.2019 - Nachtrag -

Sachbeschädigung an Bauwagen einer Kindertagesstätte

Am Vormittag des 14.04.2019 wurde der Polizeistation Usingen eine Sachbeschädigung an einem Bauwagen in der Verlängerung Am Sportfeld (OT Hausen-Arnsbach) einer Waldgruppe einer Neu-Anspacher Kindertagesstätte gemeldet. Durch die Beamten konnte vor Ort festgestellt werden, dass eine Scheibe des Bauwagens sowie ein Hochbeet an dem Bauwagen beschädigt waren. Daneben konnten die Beamten ergänzend in ca. 100 Meter Entfernung zu dem Bauwagen feststellen, dass auch ein Stempelkasten eines Neu-Anspacher Vereins für die dort laufenden Wanderwege beschädigt wurde. Der Tatzeitraum für die Schäden von zusammen rund 350,-EUR konnte bereits auf den Zeitraum 13.04.2019, 17:30 Uhr - 14.04.2019, 10:30 Uhr eingegrenzt werden. Durch die Beamten wurden vor Ort mehrere Spuren gesichert, welche nun ausgewertet werden. Daneben werden noch mögliche Zeugen der Sachbeschädigungen aufgerufen, sich bei der Polizeistation Usingen (Tel.: 06081 - 920 8 0) zu melden.

