PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Montag, 15.04.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher kamen während die Bewohner schliefen, Oberursel (Taunus), Oberstedten, Limesstraße, Freitag, 12.04.2019, 23:00 Uhr bis Samstag, 13.04.2019, 07:00 Uhr

(jn)Einbrecher sind zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in ein Einfamilienhaus in Oberursel eingebrochen und haben Beute im Wert von mehreren Tausend Euro gemacht, während die Bewohner schliefen. Zunächst kletterten die bislang unbekannten Täter mit einer Leiter zu einem Fenster des Wohnhauses in der Limesstraße im Stadtteil Oberstedten und hebelten es auf. Hiernach stiegen die Täter in die Wohnräume ein, durchsuchten sie nach Diebesgut und traten im Anschluss mit rund 5.000 Euro Bargeld und zwei Mobiltelefonen die Flucht an. Der Sachschaden an dem Fenster beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

2. Werkzeug aus Garage entwendet, Friedrichsdorf, Seulberg, Im Dammwald, Sonntag, 14.04.2019, 00:00 Uhr bis 08:10 Uhr

(jn)In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter aus einer Garage im Friedrichsdorfer Stadtteil Seulberg Werkzeug mitgehen lassen. Zwischen Mitternacht und 08:10 Uhr betraten die Täter die Tiefgarage "Im Dammwald" und öffneten gewaltsam zwei Garagentore. In einer Garage stießen die Unbekannten auf eine Schleif- sowie eine Poliermaschine, mit denen sie unerkannt die Flucht ergriffen. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Bad Homburger Ermittlungsgruppe der Polizei nimmt Hinweise zu diesem Fall unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

3. Strandbetreiberin wird Opfer von Trickdieben, Neu-Anspach, Anspach, Laubweg, Sonntag, 14.04.2019, 17:25 Uhr bis 17:35 Uhr

(jn)Dreiste Diebe haben am Sonntagnachmittag eine Standbetreiberin des Neu-Anspacher Ostermarktes abgelenkt und bestohlen. Gegen 17:30 Uhr wurde die Geschädigte an ihrem Verkaufsstand im Laubweg von zwei oder drei Männern angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. In diese Konversation vertieft bemerkte die Frau nicht, wie mindestens ein weiterer Täter das am Stand abgelegte Portemonnaie an sich nahm und damit unerkannt verschwand. Erst kurze Zeit später fiel der Standbetreiberin der Verlust auf und sie verständigte die Polizei. In dem Geldbeutel waren neben persönlicher Dokumente auch über 500 Euro Bargeld. Ein Täter wurde als ca. 60-jähriger Mann mit leicht dicklicher Figur, rasiertem Gesicht und südosteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er sei mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet gewesen. Das Kommissariat für Trickdiebstahl der Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen des Vorfalles und möglicherweise weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 zu melden.

4. Skoda zerkratzt, Friedrichsdorf, Seulberg, Narzissenweg, Samstag, 13.04.2019, 20:30 Uhr bis Sonntag, 14.04.2019, 17:40 Uhr

(jn)Einen Skoda haben ein oder mehrere unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes in Friedrichsdorf zerkratzt und dadurch einen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro verursacht. Der schwarze Wagen parkte zwischen Samstagabend, 20:30 Uhr, und Sonntagabend, 17:40 Uhr, auf einer Parkfläche im Narzissenweg im Stadtteil Seulberg, als Unbekannte die linke Fahrzeugseite des Pkw zerkratzten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

