POL-EL: Haren - Golftasche gestohlen

Haren (ots) - Am vergangenen Sonntag wurde auf dem Golfplatz in der Straße Dünenburg eine Golftasche gestohlen. Der Eigentümer lud die Tasche aus seinem Auto und ließ sie einen kurzen Moment unbeaufsichtigt vor dem Golfclub stehen, als ein bislang unbekannter Täter die Tasche samt Inhalt entwendete. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 zu melden.

