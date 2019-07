Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Beifahrerin bei Unfall leicht verletzt

Legden (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 90 Jahre alte Insassin eines Autos am Sonntag bei einem Unfall in Legden-Asbeck erlitten. Eine 85-jährige Autofahrerin aus Altenberge hatte gegen 13.35 Uhr die Heeker Straße befahren, war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Findling geprallt. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Rosendahlerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.500 Euro.

