POL-BOR: Heiden - Einbrecher ergreifen die Flucht

Heiden (ots)

Vergeblich haben Unbekannte am Samstag versucht, in ein Wohnhaus in Heiden einzudringen. Die Täter hatten sich gegen 22.40 Uhr an der Kellertür eines Hauses an der Wilhelmstraße zu schaffen gemacht. Ein Zeuge hatte Geräusche gehört und nachgeschaut. Er sah noch zwei Männer weglaufen - sie waren dunkel gekleidet und hatten schwarze Strumpfmasken übergezogen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell