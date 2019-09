Polizeipräsidium Freiburg

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Mitten in der Nacht auf Montag weckte der Alarmton eines Rauchmelders in Kollnau offensichtlich einige Nachbarn. Zunächst konnten Anwohner, Polizei und Feuerwehr nicht genau lokalisieren, wo genau sich der Alarmgeber befindet. Nur mit Hilfe einer Drehleiter konnte dieser schlussendlich auf dem Balkon in einem der oberen Stockwerke des Mehrfamilienhauses lokalisiert werden. Einen auslösenden Anlass für die Alarmauslösung gab es offensichtlich nicht. Die von der Feuerwehr geweckte Bewohnerin, die den Alarmmelder wohl wegen Fehlfunktionen zuvor auf ihren Balkon verbracht hatte, hatte die aktuelle Alarmauslösung offensichtlich nicht gehört. Das Gerät einfach nur aus der Wohnung zu schaffen, ohne dafür Sorge zu tragen, dass es nicht weiter Alarm schlägt, war offensichtlich keine gute Idee.

Am Samstag, gegen 17:45 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle ein vermeintlicher Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße gemeldet. Schnell stellte sich nach dem Eintreffen der Feuerwehr heraus, dass in einem der Obergeschosse "lediglich" das Essen auf dem Herd "verkokelt" war, das wohl auf dem Kochfeld vergessen wurde. Zu einer akuten Gefahr war es (noch) nicht gekommen. Die Feuerwehr, die nach kurzer Anfahrtsstrecke schnell vor Ort war, konnte wieder abrücken, nachdem die Wohnung ausreichend belüftet wurde.

