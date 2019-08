POL-DH: --- Beschlagnahme von Drogen in Sulingen - Zeugen klären Unfallfucht in Bassum - Unfälle in Diepholz und Weyhe

Polizeiinspektion Diepholz

Beschlagnahme von Drogen in Sulingen - Zeugen klären Unfallfucht in Bassum - Unfälle in Diepholz und Weyhe

Diepholz

Stuhr - Einbruch in Handwerksbetrieb

Zwischen Dienstag 17:50 Uhr und Mittwoch 07:00 Uhr kam es in Seckenhausen in der Delmenhorster Straße im Bereich Industriestraße zu einem Einbruch in einen Handwerksbetrieb. Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Büroräume wurden durchsucht und im Werkstattbereich Werkzeuge entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Weyhe - Unfall

Am Mittwoch um 16:00 Uhr kam es in Kirchweyhe auf der Kirchweyher Straße zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 51-jähriger Stuhrer bremste seinen VW Passat aufgrund eines Fußgängers ab. Ein 34-jährige Syker, der mit seinem Mercedes Sprinter als Letzter in der Reihenfolge fuhr, übersah dieses und fuhr auf den Citroen C1 einer 25-jährigen aus Lübeck auf. Diese wurde dadurch in den Passat geschoben. Dadurch wird der 51-jährige Passat-Fahrer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 8000 Euro. Der Sprinter und der Citroen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Diepholz - Unfall

Bei einem Unfall am gestrigen Mittwoch in Heede, Vorm Kampe, wurde eine 82-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Als sie gegen 14.20 Uhr von einem Grundstück auf die Straße Vorm Kampe in Richtung Heeder Moorweg einbiegen wollte, übersah sie den Pkw eines 36-jährigen Diepholzers. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei die 82-Jährige leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro.

Wagenfeld - Diebstahl

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Tische und Stühle des "Ströher Lokschuppens" in der Bahnhofstraße entwendet. Insgesamt wurden 28 Stühle und 7 Tische entwendet, die mittels einer Kette gesichert waren. Der Schaden wird auf mindestens 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Wagenfeld, 05444/994200, entgegen.

Sulingen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am gestrigen Abend gegen 22:30 Uhr stoppte die Polizei auf der Galtener Straße einen Autofahrer mit seinem Mazda. Der Fahrzeugführer hatte an der Kirchenkreuzung die Vorfahrt eines Streifenwagens missachtet und war so den Beamten aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle des jungen Mannes am Steuer stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 17 Jahre alt und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Um seinen vier Mitfahrern zu imponieren, hatte er offenbar vorgegeben, dass er schon einen Führerschein habe. Die Polizei untersagte natürlich die Weiterfahrt und leitete gegen den 17-jährigen ein Strafverfahren ein. Übrigens nicht das Erste dieser Art, der junge Mann war zuvor schon mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie anderer Verkehrsdelikte aufgefallen.

Polizei Sulingen beschlagnahmt große Menge Betäubungsmittel (siehe Foto)

Bei einer Durchsuchung der Polizei Sulingen in Mellinghausen konnten die Ermittler eine größere Menge Betäubungsmittel sowie mutmaßliches Drogengeld im vierstelligen Bereich beschlagnahmen.

Die Polizisten hatten aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses der Staatsanwaltschaft Verden die Wohnung eines verdächtigen Drogendealers durchsucht. Dieser stand im Verdacht, illegal mit Betäubungsmitteln zu handeln.

Die Ermittler fanden bei der Durchsuchung verschiedenste Drogen wie z. B. Marihuana, Amphetamine und andere Substanzen von insgesamt ca. 1,5 Kilogramm. Außerdem konnte mutmaßliches Drogengeld sowie umfangreiches Zubehör zum Drogenhandel beschlagnahmt werden.

Der Drogendealer wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Schwarme - Diebstahl eines Pkw

Ein 34jähriger Mann ohne festen Wohnsitz entwendete am Morgen des 14.08.2019 in Schwarme einen Pkw der unverschlossen abgestellt war. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl und der Dieb, mit dem gestohlenen Pkw, wurde durch ein Mitglied der Familie mit einem anderen Pkw verfolgt. Der Täter konnte im Bereich des Landkreises Nienburg durch Polizeibeamte gestellt und festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Syke - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Ein 34-jähriger Fahrer eines Pkw Opel aus Schwaförden wollte gestern von einem Parkplatz in Syke an der B6 nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden 48-jährigen Radfahrer aus Syke. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. An Pkw und Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Der Radfahrer erlitt eine Schürfwunde am Bein.

Bassum - Unfallflucht geklärt

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße parkte am Mittwoch eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Bassum aus und beschädigte dabei einen anderen Pkw. Anschließend fuhr sie weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der Unfall war durch Zeugen beobachtet worden, die sich das Kennzeichen des Opel merkten. So konnte die Verursacherin schnell durch die Polizei ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

Bruchhausen-Vilsen - Unfallflucht

Am 15.08.2019 befuhr ein unbekannter Fahrer eines vermutlich weißen Pkw die B6, Homfelder Heide, in Richtung Nienburg. Er überholte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Das erste Fahrzeug des Gegenverkehrs mußte bis zum Stillstand abbremsen. Die nachfolgenden Fahrzeuge mußten ebenfalls anhalten. Dabei fuhr ein Pkw auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt. Der Fahrer des weißen Pkw entfernte sich unerlaubt in Richtung Nienburg. Der Führer des ersten Fahrzeuges im Gegenverkehr war bei der Unfallaufnahme nicht mehr anwesend. Er, und andere eventuelle Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen oder Syke zu melden.

