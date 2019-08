Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++Tageswohnungseinbruch in Stuhr+++ +++Illegale Entsorgung von 80 Altreifen in Bassum+++

Diepholz (ots)

+++Stuhr -Tageswohnungseinbruch+++ Zwischen Montag 19:30 Uhr und Dienstag 08:15 Uhr kam es in Moordeich im Dinklager Weg zu ei-nem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Während der Abwesenheit der Hauseigentümerin verschafft sich ein noch unbekannter Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Haus. Sämtliche Räume wurden durchsucht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

+++Bassum - Illegale Entsorgung von Altreifen-Zeugenaufruf+++ Im Zeitraum 04.08.-12.08.19 entsorgten bisher unbekannte Täter ca. 80 Altreifen ohne Felgen in einem Waldgrundstück in Wedehorn. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter 042429690 entgegen.

+++Asendorf - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person+++ Am Dienstag, 13.08.19 18:20 Uhr, befuhr ein 70jähriger mit seinem PKW die Hohenmoorer Straße in Fahrtrichtung B6. Im Einmündungsbereich übersieht den von rechts kommenden, vorfahrtsbe-rechtigen 19jährigen Fahrradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer leicht verletzt wird. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1700 Euro

+++Syke - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person+++ Am Dienstag, 13.08.19, 12:55 Uhr, fuhr ein 26jähriger mit seinem PKW von einer Grundstücksaus-fahrt auf die Hauptstraße und übersah hierbei den von rechts kommenden 31jährigen Fahrradfah-rer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Radfahrer leicht verletzte. Es entstand geringer Sach-schaden.

+++Bruchhausen - Vilsen - Verkehrsunfallflucht Am Dienstag, 13.08.19, 18:20 Uhr, scherte ein unbekannter Fahrzeugführer zum Überholen aus, als sich ein 68jähriger Autofahrer bereits im Überholvorgang befand. Um einem Unfall zu verhindern, wich dieser auf den linksseitigen Fahrradweg aus. Hier touchiert er einen Leitpfosten, wodurch Sachschaden entstand. Der andere Verkehrsteilnehmer entfernt sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Eu-ro. Hinweise nimmt die Polizei unter 042429690 entgegen.

