Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Gleich zwei Unfälle im Steinatal am Sonntagmittag - drei Personen verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 22.09.2019, kam es auf der L 159 im Steinatal an den gleichen Stellen in Höhe der Ortschaft Stühlingen-Bettmaringen zu zwei Verkehrsunfällen. Drei Personen erlitten Verletzungen. Der erste Unfall passierte gegen 15:00 Uhr. Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer überbremste seine Suzuki in einer Kurve und kam zu Fall. Dabei zog er sich eine Armfraktur zu. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. An der Maschine entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Gegen 16:30 Uhr verlor ein 24-jähriger BMW-Fahrer in derselben Kurve die Kontrolle über seinen Wagen. Er war zu schnell. Der BMW geriet nach rechts von der Straße, überschlug sich und kam wieder auf den Rädern stehend zum Stillstand. Der Fahrer und sein 23 Jahre alter Beifahrer wurden verletzt und kamen in verschiedene Krankenhäuser. Der Sachschaden am BMW liegt bei rund 30000 Euro. Zur Säuberung der Fahrbahn war die Feuerwehr im Einsatz. Zum Zeitpunkt des zweiten Unfalles war die Stelle des Motorradunfalles schon länger geräumt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell