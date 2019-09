Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit Anhänger auf der B9 gedreht 13.09.2019 20:03 Uhr

Speyer (ots)

In den Abendstunden des 13.09.2019 befuhr ein Pkw-Fahrer mit Anhänger, welcher mit Baustoffen beladen war, die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Auf Höhe der Ausfahrt Speyer- Nord geriet das Gespann ins Schleudern, drehte sich und prallte in die Mittelleitplanke. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Der Pkw war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergung musste die linke Fahrspur gesperrt werden und der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. An dem Pkw entstand ein Schaden von 10000EUR. Die Feuerwehr Speyer war mit 4 Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort.

