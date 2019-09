Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Von Unfallstelle geflüchtet 13.09.2019, 09:30 Uhr- 10:00 Uhr

Speyer (ots)

Am 13.09.2019 im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr wurde ein Audi A3 von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Das beschädigte Fahrzeug parkte zum Unfallzeitpunkt in Speyer Im Vogelgesang vor der dortigen Sparkasse. Es entstand ein Schaden von 1000EUR. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um ein silbernes Fahrzeug handeln. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-0

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



