Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (216/2019) Osterode: Fußgänger auf dem Nachhauseweg von Unbekannten angegriffen - Raub scheitert an Gegenwehr

Göttingen (ots)

Osterode, Untere Neustadt Sonntag, 24. März 2019, gegen 23.40 Uhr

OSTERODE (jk) - Drei dunkel gekleidete Männer haben am Sonntagabend (24.03.19) in Osterode (Landkreis Göttingen) offenbar versucht, einen 58 Jahre alten Fußgänger zu berauben. Die Tat ereignete sich gegen 23.40 Uhr in der Straße Untere Neustadt.

Ersten vorliegenden Erkenntnissen zufolge, war der Mann aus Osterode auf dem Heimweg, als er von der Gruppe unvermittelt von hinten zu Boden gestoßen wurde. Anschließend schlugen die drei Tatverdächtigen auf das Opfer ein und wollten die Geldbörse rauben. Dies scheiterte an der Gegenwehr des 58-Jährigen. Als außerdem ein PKW am Tatort vorbeifuhr, ergriffen die drei Angreifer die Flucht. Sie verschwanden in der nahegelegenen Jammertalgasse.

Bei dem Angriff erlitt der 58-Jährige leichte Verletzungen und einen Schock. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Über die unbekannten Täter liegen im Moment nur dürftige Informationen vor. Alle drei sollen vermutlich jüngeren Alters und dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Polizei Osterode bittet Zeugen, die die Gruppe zur fraglichen Zeit in der Untere Neustadt gesehen haben und weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 05522/5080 zu melden. Selbiges gilt auch für den unbekannten Autofahrer.

