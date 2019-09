Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schulwegkontrollen (50/1209)

Speyer (ots)

12./13.09.2019 07:30 - 08:00 Uhr

Jeweils zum Schulbeginn am Donnerstag und Freitag wurde der Bereich um das Doppelgymnasium Hans-Purrmann und Friedrich-Magnus-Schwerd überwacht. Der dortige Verkehr wurde insbesondere im Hinblick auf die in einem Teilabschnitt der Vincentiusstraße eingerichteten Fahrradstraße und der diesbezüglich am Mittwoch in der Rheinpfalz abgedruckten Beschwerde in Augenschein genommen. Auf dem relevanten Straßenabschnitt waren an diesen Tagen keine Beanstandungen feststellbar. Es herrschte das normal übliche hohe Verkehrsaufkommen.

