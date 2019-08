Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Kind mit Rad gestürzt

Geseke (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.35 Uhr, befuhr ein 13-jähriges Kind aus Geseke mit seinem Fahrrad die Lüdische Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Cranestraße wechselte der 13-Jährige von der Straße auf den Gehweg, da ein langsam fahrender Wagen vor ihm war. Als er die Cranestraße mit dem Rad überqueren wollte, bog eine, ihm auf der Lüdischen Straße entgegenkommende, 34-jährige Autofahrerin aus Salzkotten mit ihrem Wagen nach links in die Cranestraße ab. Sie hatte den querenden Jungen übersehen. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision mit dem Radfahrer. Der 13-Jährige wurde leicht verletzt vor Ort erstversorgt. Die Sachschadensbilanz betrug schätzungsweise 200 Euro. (reh)

