Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Leicht verletzter Kradfahrer

Welver (ots)

Ein leicht verletzter Kradfahrer und zirka 800 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei gestern, nach einem Unfall auf der Werler Straße in Welver. Eine 63-jährige Autofahrerin aus Welver tastete sich von einem Supermarktparkplatz an der Werler Straße in den fließenden Verkehr hinein. Hierbei bemerkte sie einen, von links kommenden Kradfahrer zu spät. Dieser konnte zwar noch ausweichen, verlor dann jedoch die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Hierdurch verletzte er sich leicht. (reh)

