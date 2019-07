Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Eine junge Frau aus der Gemeinde Dötlingen hat am Mittwoch, 10. Juli 2019, 11:15 Uhr, einen Verkehrsunfall in Ganderkesee verursacht.

Die 21-Jährige befuhr mit ihrem BMW den Holzkamper Damm und wollte an der Kreuzung zur B213 nach links in Richtung Wildeshausen abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 30-jährigen Frau aus der Gemeinde Harpstedt, die die Kreuzung mit ihrem Opel geradeaus in Richtung Adelheide überqueren wollte.

Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich entstanden Schäden in Höhe von 5.000 Euro. Der BMW der 21-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

