Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in eine Partyscheune in Dötlingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind in eine als Veranstaltungsraum genutzte Scheune in Dötlingen eingedrungen.

In der Zeit von Dienstag, 09. Juli 2019, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 10. Juli 2019, öffneten sie von außen das verriegelte Scheunentor in der Rittrumer Straße und konnten den Partyraum so betreten. Hier nahmen sie Gläser, Glühlampen und einen Strohballen an sich, der entstandene Schaden war gering.

Zeugen, die unberechtigte Personen in der Scheune gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (815244).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

