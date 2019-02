Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Folgemeldung zum Einbruchsdiebstahl von acht hochwertigen Rennräder: Ermittler erhoffen sich Hinweise auf Verbleib

Kassel (ots)

Wie wir bereits am Montag berichteten, (Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4190044), war es in der Nacht zum Freitag, dem 8. Februar zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Zentgrafenstraße in Kassel gekommen. Unbekannte hatten dabei acht hochwertige Rennräder erbeutet. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung der einzelnen Fahrradbeschreibungen, Hinweise aus der Bevölkerung auf den Verbleib der teilweise individuell zusammengestellten und auffälligen Räder im Gesamtwert von rund 80.000 Euro zu bekommen.

Liste der gestohlenen Rennräder:

1.)

Hersteller: Trek

Modellname: Madone

Besonderheiten / Ausstattung: gelber Rahmen, Sattelstütze und Lenker wurden extra angefertigt, damit ist das Rad ein Unikat; Schaltgruppe SRAM Red ETAP / Wattmeßkurbel Quark; Laufräder hinten Scheibenrad mit gelben Punkten und vorne 7 cm Bontrager Aeolus

2.)

Hersteller: Trek

Modellname: Madone SLR Disc

Besonderheiten / Ausstattung: Sogenannte ICON-Lackierung, sieht aus wie Aluminium mit an den Rändern schwarze Dreckwasserränder; Schaltgruppe Shimano Ultegra, Laufräder Bontrager Aeolus 6 XXX

3.)

Hersteller: Trek

Modellname: Domane SLR

Besonderheiten / Ausstattung: Lackierung schwarz-matt mit Stufen verschiedener Rottöne; Schaltgruppe Shimano Ultegra; Laufräder Vision Metron

4.)

Hersteller: Trek

Modellname: Emonda SLR Disc

Besonderheiten / Ausstattung: schwarz-rote glänzende Lackierung; Schaltgruppe Shimano Dura ACE DI2; Laufräder Bontrager Aeolus 5 DISC

5.)

Hersteller: Argon 18

Modellname: Gallium LTD

Besonderheiten / Ausstattung: schwarz-rote glänzende Lackierung; Schaltgruppe Shimano Ultegra DI2; Laufräder HED

6.)

Hersteller: Argon 18

Modellname: E 119 Triathlonrad

Besonderheiten / Ausstattung: schwarz-silberne matte Streifen-Lackierung; Schaltgruppe Shimano Ultegra DI2; Laufräder Vision

7.)

Hersteller: Argon 18

Modellname: Nitrogen

Besonderheiten / Ausstattung: schwarz-silberne matte Streifen-Lackierung; Schaltgruppe Shimano Ultegra; Laufräder Vision

8.)

Hersteller: Argon 18

Modellname: E 112 Triathlonrad

Besonderheiten / Ausstattung: schwarz-silberne matte Streifen-Lackierung; Schaltgruppe Shimano 105; auffällige Laufräder Hinterrad Bontrager Aeolus 9 cm und Vorderrad Xentis 4 Spoke

Die Ermittler des K 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib eines der hochwertigen Räder geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell