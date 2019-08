Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Abgelenkt

Anröchte (ots)

Eine 50-jährige Autofahrerin aus Anröchte befuhr am Donnerstag, gegen 17.40 Uhr, die Hauptstraße in Richtung Belecke. Durch eine kurze Ablenkung bemerkte sie nicht, dass sie ihr Fahrzeug zu weit nach rechts lenkte. Infolge dessen touchierte sie zwei geparkte Autos. Ein im Wagen der Anröchterin befindliches 10-jähriges Kind, wurde durch den Unfall leicht verletzt in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf 15.000 Euro. (reh)

