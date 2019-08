Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Zeuge beobachtet Trunkenheitsfahrt

Bad Sassendorf (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen fiel gestern eine 65-jährige Autofahrerin an einem Supermarkt in Bad Sassendorf auf. Dem Anschein nach schien sie betrunken zu sein. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen die Fahrerin, kurz nach 21.45 Uhr, an ihrer Wohnanschrift in Bad Sassendorf an. Sie räumte ein, zuvor im Supermarkt gewesen zu sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2 Promille, woraufhin die Beamten eine Blutprobe anordneten. Der Führerschien der Frau wurde anschließend beschlagnahmt. (reh)

