Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei ermittelt Tatverdächtigen zu Wohnhauseinbrüchen in Emmerthal

Emmerthal (ots)

Einsatzbeamten der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont / Holzminden und Ermittlern des 2. Fachkommissariates ist es am 10.07.2019 gelungen, einen Wohnungseinbrecher vorläufig festzunehmen, der im dringenden Tatverdacht steht, mehrere Einbrüche in Wohnhäuser in Emmerthal , OT Kirchohsen, in den letzten vier Wochen begangen zu haben.

Am 10.07.2019 wurde gegen 12:00 Uhr ein sogenannter Tageswohnungseinbruch in 31860 Emmerthal, Drosselsteig, gemeldet. Ein 18-jähriger, polizeilich bereits in Erscheinung getretener Emmerthaler, wurde kurz nach Mitteilung des Einbruchs in unmittelbarer Tatortnähe durch Einsatzbeamte festgestellt und konnte schließlich im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen diesen konnte bereits im Zuge vorangegangener Ermittlungen zu einem Tageswohnungseinbruch am 01.07.2019, in direkter Nachbarschaft zum vorliegenden Tatort, ein dringender Tatverdacht begründet werden.

Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung wurden eine größere Menge Schmuck sowie rund 2000 Euro Bargeld sichergestellt. Ein Teil der sichergestellten Gegenstände konnte bereits weiteren Einbruchsdiebstählen in Wohnhäuser zugeordnet werden.

Eine abschließende Zuordnung der Gegenstände, auch zu möglichen weiteren Einbrüchen, dauert noch an.

Mit den betroffenen Geschädigten wurden durch den Beauftragten für Kriminalprävention der hiesigen Dienststelle Beratungsgespräche zum Einbruchsschutz geführt.

Rückfragen bitte an:



Andreas Appel

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell