Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Aufmerksame Zeugen verhindern Einbruch

Stemwede (ots)

In der Nacht zu Dienstag versuchte ein Stemweder in eine Werkstatt im Ortsteil Haldem einzubrechen. Aufmerksame Anlieger wurden durch Geräusche geweckt und hinderten den Mann an der weiteren Tatausübung. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung aus Espelkamp konnte den Einbrecher kurze Zeit später festnehmen. Im Laufe des Nachmittags wurde er aus Polizeigewahrsam entlassen.

Gegen 5.20 Uhr wurden Anlieger eines Wohnhauses mit angeschlossener Werkstatt in der Haldemer Straße von einem Scheibenklirren geweckt. Man verständigte per Telefon einen Nachbarn und schaute zusammen mit dessen Hund auf dem Gelände nach dem Rechten. Hierbei spürte der Vierbeiner den 33-Jährigen auf. Ebenso entdeckten die Geschädigten ein eingeschlagenes Fenster an der Werkstatttür. In der Folge entfernte sich der Ganove vom Tatort, wurde aber aus sicherer Entfernung von den Zeugen verfolgt, und anschließend von den Einsatzkräften in Höhe Rosenstraße gestellt werden. Hierbei führte der angetrunkene Mann neben einem Brecheisen auch eine Sturmhaube mit. Nach der Sachverhaltsaufklärung überführte man ihn ins Mindener Polizeigewahrsam.

Im Laufe des Dienstags folgten eine Vernehmung sowie die Durchsuchung seines Wohnortes. Hier stießen die Einsatzkräfte auf diverse Werkzeuge, welche sie zusammen mit einem Handy und einem Computer sicherstellten. Aktuell überprüfen die Ermittler Tatzusammenhänge zu weiteren Einbrüchen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell