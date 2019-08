Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Radfahrer nach Stürzen verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

Zwei Verkehrsunfälle von Radfahrern innerhalb von nur einer halben Stunde haben am frühen Dienstagmorgen die Polizei in Bad Oeynhausen beschäftigt. In beiden Fällen waren die Fahrradfahrer gegen eine Bordsteinkante geraten und gestürzt.

Zunächst waren die Beamten gegen 5 Uhr zur Unterführung der A2 an der Ecke Bachstraße/Gerstenlandweg in Rehme ausgerückt. Hier war ein 21-Jähriger auf der Gefällstrecke in Richtung der Weserstraße unterwegs, als er offenbar die Kontrolle über sein Rad verlor und mit dem Vorderrad gegen die Bordsteinkante prallte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den jungen Mann zur Behandlung ins Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden.

Gegen 5.30 Uhr ereignete sich auf der Detmolder Straße in Höhe der Einmündung mit der Reelser Straße ein ähnlich verlaufender Unfall. Ein 57-Jähriger befand sich zu dieser Zeit mit seinem Pedelec bergab auf dem Weg zur Arbeit. Als der Mann die Straßenseite wechselte, erkannte er vermutlich nicht rechtzeitig die Bordsteinkante und kam zu Fall. Auch hier kümmerte sich der Rettungsdienst um den Leichtverletzten und brachte ihn ins Krankenhaus.

