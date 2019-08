Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verbaler Streit eskaliert

Bad Oeynhausen, Hille (ots)

Auf dem Gelände des Werre Parks eskalierte am Samstagnachmittag ein Streit zwischen einem 23-Jährigen sowie seiner ehemaligen Bekannten (16). Im Verlauf des Streits bedrängte er die Jugendliche zunehmend, sodass in der Nähe befindliche Angehörige des Mädchens versuchten, schlichtend einzuwirken. In der Folge wurden einige der Familienmitglieder vom Aggressor unter anderem mit einem Messer bedroht sowie durch Schläge und einem Tierabwehrspray verletzt. Der Mann flüchtete, konnte aber nach kurzer Verfolgung von einem Security-Mitarbeiter des Werre Parks gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Gegen 17.10 Uhr trafen der Delmenhorster sowie das Mädchen aus Hille vor einem Sportgeschäft aufeinander. Aus einem kurzen Gespräch entwickelte sich verbaler Streit. Die anwesende Schwester (25) der Jugendlichen versuchte den Disput zu schlichten. Sie wurde vom aufgebrachten Mann beleidigt und vor die Brust gestoßen. Zwischenzeitlich eilten der Vater (55) sowie der Bruder (34) der Frauen vor Ort ein und versuchte ebenfalls zu schlichten. In dessen Verlauf zückte der 23-Jährige ein Klappmesser, bedrohte den 55-Jährigen, und sprühte ihn anschließend mit einem Tierabwehrspray ins Gesicht. Dem Bruder des Mädchens schlug er zunächst ins Gesicht und besprühte ihn ebenfalls mit dem Spray. Auch die 16-Jährige wurde hierbei vom Sprühstahl getroffen. Alle Geschädigten wurden zwecks ambulanter Behandlung dem Krankenhaus Bad Oeynhausen zugeführt. Den Delmenhorster verbrachten die Einsatzkräfte zur Polizeiwache, welche er nach einer Gefährderansprache verlassen konnte. Das Klappmesser sowie das Spray stellt man sicher.

