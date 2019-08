Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kradfahrer beworfen

Minden - B65/Abfahrt Neesen (ots)

Kradfahrer beworfen 25.08.2019, 03:25 Uhr Ein 18-jähriger Kradfahrer aus Minden befuhr die B65 in Richtung Minden. In Höhe der Abfahrt Neesen standen zwei Fußgänger am Fahrbahnrand und bewarfen ihn gezielt mit unbekannten Gegenständen. Er konnte Ausweichen und meldete den Vorfall umgehend über Notruf an die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung konnte am Einsatzort eine 24-jährige Person aus Minden angetroffen und festgenommen werden. Der 2. Tatverdächtige flüchtete unerkannt in der Dunkelheit. Der 24-jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Neben einer Blutprobe verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam. Der Kradfahrer kam zum Glück mit dem Schrecken davon.

