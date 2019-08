Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kradfahrer lebensgefährlich verletzt

Lübbecke, Kahle-Wart-Weg (ots)

Kradfahrer lebensgefährlich verletzt 23.08.2019, 20:02 Uhr

Ein 18-jähriger Kradfahrer aus Stemwede befuhr mit seiner KTM den Kahle-Wart-Weg aufsteigend und kam ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kam zu Fall und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der 18-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Krad entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

