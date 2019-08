POL-MI: Umweltfrevler entsorgen illegal Reifen

Polizei Minden-Lübbecke

Am Mittwoch wurden der Polizei illegal entsorgte Reifen in einem Waldstück entlang der Rintelner Straße gemeldet. Umweltfrevler hatten sich dort rund 120 Altreifen entledigt. Diese lagen zum Teil auch in einem Graben. Verantwortliche des Wasserverbandes kümmerten sich um deren Entsorgung. Nun bittet die Polizei um Hinweise. Der Ablageort der Reifen befindet zwischen der B 65 und Bad Nammen in einem Nebenweg der Rintelner Straße. Hinweise an die Polizei werden unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 an die Polizei erbeten.

