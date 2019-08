POL-MI: Altreifen entsorgt

Polizei Minden-Lübbecke

23.08.2019, 18:00 Uhr - Altreifen entsorgt Zum wiederholten Mal entsorgten bis dato unbekannte Verursacher ca. 200 Altreifen in einem Straßengraben in Höhe Ruhhorn im Ortsteil Eldagsen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Minden, 0571-88660. Bereits am letzten Mittwoch hatten Umweltfrevler 120 Altreifen in einem Waldstück entlang der Rintelner Straße in Porta Westfalica-Nammen entsorgt.

