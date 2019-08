Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Espelkamp-Isenstedt (ots)

Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß 24.08.2019, 18:30 Uhr

Ein 21-jähriger PKW Fahrer aus Espelkamp befuhr mit seinem PKW Opel die Isenstedter Straße in nördliche Richtung. In Höhe der Aral-Tankstelle geriet er mit seinem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug PKW Renault zusammen, der von einer 42-jährigen Frau aus Espelkamp geführt wurde. Beide Fahrzeugführer zogen sich schwere Verletzungen zu. Ein 18 Monate altes Kleinkind im PKW Renault wurde zum Glück nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Isenstedter Straße wurde für zwei Stunden im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache dauern an.

