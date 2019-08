Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verlieren, Suchen und Finden

Lauterecken (ots)

Ein PKW ist am Dienstagnachmittag in der Raumbacher Straße in Meisenheim als gestohlen gemeldet worden. Die Polizisten fuhren zum "Tatort" und erfuhren von dem 85-jährigen Fahrzeughalter, dass er den Wagen vor einem Geschäft geparkt hatte. Nur wenige Meter weiter fanden die Beamten den ordentlich geparkten PKW. Der "Verlierer" hatte sich in der Örtlichkeit geirrt. In Hefersweiler wurden am Nachmittag drei Kinder vermisst. Zwei Polizeistreifen waren schließlich erfolgreich. Die Kinder (8, 9 und 11 Jahre) wurden in der Nähe des Sportplatzes gefunden. Sie hatten zusammen gespielt. Leider bisher nicht direkt wieder gefunden wurde ein Geldbeutel. Dieser war von seinem Inhaber auf das geparkte Auto abgelegt und beim Wegfahren vergessen worden. Vielleicht findet er sich noch zwischen dem Baumarkt in Lauterecken und dem Wohnort in Meisenheim. In der Nacht zum Mittwoch wurde die Polizei auf einen Fund unter der Glanbrücke in Meisenheim aufmerksam gemacht. Ein Rucksack prall gefüllt mit Büchern und Zeitschriften sowie ein Trolley wurden sichergestellt und dem Fundbüro der Verbandsgemeinde übergeben.

