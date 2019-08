Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand in Abfallentsorgungsfirma

Neuwied (ots)

Am Freitag, 02.08.2019, 14:17 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Neuwied über die Auslösung einer Brandmeldeanlage in einer Abfallentsorgungsfirma im Industriegebiet Distelfeld informiert. Die zeitgleich informierte Feuerwehr konnte bei Eintreffen vor Ort dann einen Brand in einer Anlieferhalle für Wertstoffe feststellen. Die Mitarbeiter der Firma hatten sich alle schon außerhalb des Gefahrenbereichs in Sicherheit gebracht. In der Halle war Sperrmüll gelagert, der sich auf noch nicht geklärte Art und Weise selbst entzündet hatte. Zur Brandbekämpfung waren ca. 100 Feuerwehrkräfte, die SEG und der THW im Einsatz. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

