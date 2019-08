Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Roßbach - Alkoholisiert mit Pkw überschlagen

Roßbach (ots)

Am Donnerstag, dem 01.08.2019 befuhr eine 58-jährige um ca. 19.45 Uhr die L255 von Roßbach kommend in Fahrtrichtung Waldbreitbach. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und wie sich später herausstellte, aufgrund starker Alkoholisierung, kam sie ins Schleudern, fuhr gegen die rechte Schutzplanke und überschlug sich anschließend im linken Straßengraben. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Waldbreitbach konnte von hilfsbereiten Unfallzeugen aus dem Fahrzeug gerettet werden. Anschließend wurde sie leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort musste ihr dann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt werden.

