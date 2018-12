FW-Heiligenhaus: Jahresabschluss: Weniger Erstversorgungen, mehr Hilfeleistungen (Meldung 31/2018)

2 weitere Medieninhalte

Heiligenhaus (ots) - Bei 504 Einsätzen war die Heiligenhauser Feuerwehr im letzten Berichtsjahr gefragt - von brennenden Papiermülleimern bis hin zur überörtlichen Hilfe in Monheim am Rhein wurde die breite Palette der Feuerwehr-Aufgaben abgedeckt. In der Anwesenheit vieler Gäste schaute die Wehr auf das vergangene Jahr zurück.

Die Feuerwehr Heiligenhaus blickte bei der traditionellen Jahresabschlussbesprechung am vergangenen Freitag auf die Herausforderungen des letzten Berichtsjahres zurück. Zwischen dem 1. November 2017 und dem 31. Oktober 2018 rückten die ehrenamtlichen Frauen und Männer der Feuerwehr insgesamt 467 mal aus. Hinzu kamen 37 Brandsicherheitswachen bei Theaterveranstaltungen.

"Wie im letzten Jahr vermutet ging die Zahl der Erstversorgungen stark zurück, die Stationierung des zweiten Rettungswagens in Heiligenhaus macht sich bemerkbar.", berichtet Pressesprecher und stv. Leiter der Feuerwehr Nils Vollmar. Waren es im vorigen Berichtszeitraum noch 223 Erstversorgungen, so waren es im aktuellen Berichtsjahr nur noch 101. "Dies bedeutet zugleich eine hochwertigere Versorgung von Notfallpatienten", so Vollmar. "Zwar sind unsere First Responder für ihre Aufgabe speziell ausgebildet - aber eine Erstversorgung ersetzt nun einmal keinen Rettungswagen. Die Patienten kommen so viel schneller ins Krankenhaus."

Neben 93 Alarmierungen zu Brandeinsätzen jeder Art stieg in diesem Jahr die Zahl der Hilfeleistungen. "Durch das Sturmtief Friederike kamen wir hier auf 273 Einsätze, 100 mehr als im vorigen Jahr." Zahlreiche Bäume fielen in der Stadt um, wir waren von 06:30 Uhr bis 21:00 Uhr im Einsatz."

Neben den vielen Einsätzen war die Feuerwehr aber auch in anderen Bereichen aktiv: So präsentierten sich Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung beim jährlichen Stadtfest und nahm am Karnevalszug teil. "Wir gehören genauso unter den Kirchturm, wie die zahlreichen Vereine, die die Gesellschaft in Heiligenhaus verbinden.", ergänzt der Leiter der Feuerwehr, Ulrich Heis.

Zwei besondere Ehrungen wurden am Abend vergeben. Über 12 Jahre war Unterbrandmeister Christian Frisch als stellvertretender Stadtjugendfeuerwehrwart aktiv - Frisch stammt selbst aus der Jugendabteilung der Wehr. Zum Jahreswechsel legt er auf eigenen Wunsch seine Funktion nieder. In einem sehr emotionalen Moment verlieh Kreisjugendfeuerwehrwart Jörg Schwarz die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr NRW an Frisch. Bescheiden bedankte sich Frisch: "Ehrungen sind eine tolle Sache, viel wichtiger ist aber das gemeinsam Erlebte und die Erfahrungen der vielen Jahre."

Eine weitere, besondere Ehrung hatte der stellvertretende Bezirksbrandmeister Mirko Braunheim mitgebracht. Er verlieh Brandoberinspektor Torsten Groenewold das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber. Groenewold wurde für seine hervorragenden Verdienste für die Feuerwehr geehrt. Unzählige Stunden investiert der Brandoberinspektor in die Heimat-Feuerwehr, neben seiner hauptberuflichen Funktion bei der Feuerwehr Velbert. Oft stellt er private Interessen hierfür in den Hintergrund, er sticht durch sein Engagement deutlich heraus und ist eine tragende Säule der gesamten Feuerwehr - seit weit über 25 Jahren. Zu den Gratulanten gehörte, neben der heimischen Wehrleitung und weiteren Gästen, auch der kommissarische Leiter der Feuerwehr Velbert, Frank Kapuczinski, der hierfür extra angereist war. "Da musste ich dabei sein - gar keine Frage.", so Kapuczinski.

Die Wehr blickt nun auf ihr Jubiläum: Im nächsten Jahr besteht die Wehr in Heiligenhaus seit 150 Jahren. Mehrere Veranstaltungen, intern und öffentlich, füllen das Jahr mit einigen Terminen - die Wehr wird hierüber noch detailliert berichten.

Die Feuerwehr Heiligenhaus ist eine von zwei rein ehrenamtlichen Feuerwehren im Kreis Mettmann. Insgesamt leisten hier 163 Frauen und Männer, Mädchen und Jungen hier ihren Dienst am nächsten - ob in der Jugendfeuerwehr (35 Mitglieder), der Einsatzabteilung (97 Mitglieder), der Unterstützungsabteilung (4 Mitglieder) oder der Ehrenabteilung (27 Mitglieder). 365 Tage im Jahr stehen sie bereit für die Bürger der Stadt - unentgeltlich, ehrenamtlich.

