Polizei Braunschweig

POL-BS: Leichtkraftrad in der Straße Sommerlust entwendet

Braunschweig (ots)

Am Abend des 13.07.2019 stellte der Geschädigte sein Leichtkraftrad der Marke Yamaha in der Farbe schwarz vor der Haustür ab und sicherte es mittels Lenkradschloss. Am heutigen Morgen stellte er fest, dass sein Fahrzeug entwendet wurde. Bemerkt hat den Diebstahl in der Nacht niemand. Falls jemandem etwas verdächtiges in der Nacht aufgefallen ist, nimmt der Kriminaldauerdienst diesen Hinweis gerne unter 0531-476 2515 entgegen.

