Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer leistet Erste Hilfe und flüchtet später

Bild-Infos

Download

Espelkamp (ots)

Nicht alltäglich war das Verhalten eines Autofahrers nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Espelkamp. Er war zunächst in einem Unfall mit einer Radfahrerin involviert, leistet sogar Erste Hilfe, flüchtete dann aber. Nun suchen die Ermittler den Fahrer des silbernen Audis.

Gegen 14.05 Uhr befuhr eine 81-jährige Espelkamperin mit ihrem Pedelec den Radweg der Radweg der Isenstedter Straße aus Richtung Diekerort kommend. Als sie gerade den Einmündungsbereich der Schweriner Straße passieren wollte, wurde sie von einem abbiegenden Auto erfasst und stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei dem Auto um einen silbernen Audi. Dessen Fahrer befuhr die Isenstedter Straße parallel der Radfahrerin und bog nach rechts in die Schweriner Straße ab. So kam es zur Kollision. Nach anfänglicher Hilfeleistung wollte der Mann dann das Auto aus dem Unfallbereich entfernen. Hierbei machte er sich aus dem Staub.

Hinweise zum Unfallauto sowie dessen Nutzer bitte unter (05741) 277-0 an die Polizei in Lübbecke.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell