Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Transporter touchiert Radfahrerin

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Donnerstag in Gronau erlitten. Die 16-Jährige war gegen 15.30 Uhr auf dem Radweg an der Gronauer Straße in Richtung Gronau unterwegs, als nach ihren Angaben ein Transporter mit Anhänger sie bei einem Wendemanöver touchierte. Die Polizei bittet den Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. (02562) 9260 zu melden.

